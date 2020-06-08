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Главный тренер Дональдас Кайрис покинул «Автодор»

Главный тренер Дональдас Кайрис покинул «Автодор»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Автодора» Дональдас Кайрис воспользовался опцией в контракте, предусматривающей возможность расторгнуть соглашение после сезона-2019/2020, сообщила пресс-служба саратовского

43-летний литовский специалист принял команду в начале февраля, подписав контракт до окончания сезона-2020/2021. Под руководством Кайриса в чемпионате Единой лиги ВТБ «Автодор» одержал домашнюю победу над «Цмоки-Минском» и потерпел выездные поражения от «Зелёна-Гуры» и «Химок».

«Я искренне благодарен за проявленное доверие и возможность работать в «Автодоре». Мне нравилось работать в Саратове, я был очень рад являться частью саратовского клуба. Желаю «Автодору» успехов и удачи во всех будущих начинаниях», — приводит слова Кайрис сайт клуба.

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