Главный тренер Дональдас Кайрис покинул «Автодор»
Главный тренер «Автодора» Дональдас Кайрис воспользовался опцией в контракте, предусматривающей возможность расторгнуть соглашение после сезона-2019/2020, сообщила пресс-служба саратовского
43-летний литовский специалист принял команду в начале февраля, подписав контракт до окончания сезона-2020/2021. Под руководством Кайриса в чемпионате Единой лиги ВТБ «Автодор» одержал домашнюю победу над «Цмоки-Минском» и потерпел выездные поражения от «Зелёна-Гуры» и «Химок».
«Я искренне благодарен за проявленное доверие и возможность работать в «Автодоре». Мне нравилось работать в Саратове, я был очень рад являться частью саратовского клуба. Желаю «Автодору» успехов и удачи во всех будущих начинаниях», — приводит слова Кайрис сайт клуба.
Главный тренер «Автодора» Дональдас Кайрис может возглавить литовский «Ритас»
- 8 июня 2020
-
10:36
-
09:55
-
08:07
-
07:28
-
01:01
- 7 июня 2020
-
23:01
-
21:49
-
20:38
-
19:37
-
18:54
-
17:25
-
16:15
-
15:53
-
14:41
-
13:44
-
12:58
-
11:49
-
10:34
-
09:41
-
07:36
-
00:02
- 6 июня 2020
-
22:39
-
21:29
-
20:18
-
19:20
-
18:43
-
17:57
-
16:32
-
14:56
-
13:57
-
13:00
-
11:25
-
09:25
-
07:55
-
07:19
Партнерский контент