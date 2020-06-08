В доме Сергея Панова прошёл обыск. Его допросили следователи

В отношении генерального менеджера баскетбольного клуба «Нижний Новгород» и бывшего главы регионального министерства спорта Сергея Панова возбуждено уголовное дело, в его доме прошёл обыск, а сам он допрошен следователями, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По версии следствия, Панов воспользовался региональной программой, чтобы выписать из бюджета пять миллионов рублей на покупку жилья своему товарищу — генеральному директору баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александру Хайретдинову, который якобы тренировал призёра Олимпийских игр 2012 года баскетболиста Семёна Антонова.
На Олимпиаде в Лондоне Антонов в составе сборной России стал третьим. Но тренером команды был серб Зоран Лукич, которому жильё в России не полагалось. Чиновники сделали так, что по бумагам наставником Антонова стал Хайретдинов.
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