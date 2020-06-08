Матч квалификации Евробаскета-2021 между сборными России и Эстонии пройдёт в Перми

Отборочный матч чемпионата Европы—2021 между сборными России и Эстонии пройдёт 21 февраля следующего года в Перми, сообщает официальный сайт РФБ. Эта встреча завершит для мужской национальной команды путь из трёх квалификационных окон (6 игр), который начался в феврале этого года в Неаполе (поражение от Италии) и той же Перми (победа над Северной Македонией).



Второе окно запланировано на конец осени этого года: 27 ноября сборная России сыграет в гостях с Эстонией, а 30-го — дома с Италией (место проведения этого матча будет объявлено позднее). Наконец, 18 февраля 2021 года, за три дня до игры в Перми, команда Сергея Базаревича встретится в гостях с македонцами.



Российская сборная после двух матчей делит с Эстонией второе-третье места в группе B. Участие в финальном турнире уже гарантировано Италии на правах команды-хозяйки, оставшиеся три сборные (Россия, Эстония, Северная Македония) претендуют на две путёвки.



Евробаскет-2021 был перенесён на 2022 год. Финальный турнир пройдёт с 1 по 18 сентября в четырёх странах — Германии, Грузии, Италии и Чехии — с участием 24 сборных.