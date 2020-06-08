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НБА не будет тестировать игроков на наркотики после рестарта сезона. Только на стимуляторы

НБА не будет тестировать игроков на наркотики после рестарта сезона. Только на стимуляторы
Баскетбол / НБА 0

НБА и профсоюз игроков договорились о проведении тестов игроков на применение стимуляторов после возобновления сезона, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Несмотря на то что лига и профсоюз достигли соглашения, тестирование на наркотики проводиться не будет. Таким образом, этим летом игроки смогут избежать отстранений и штрафов за потенциальное применение марихуаны.

Национальная ассоциация баскетболистов (NBPA) приняла разработанный формат возобновления сезона с участием 22 команд. Совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению матчей. Чемпионат с участием 22 команд будет доигрываться в Орландо (штат Флорида, США).

Рестарт сезона запланирован на 31 июля. Все матчи пройдут без зрителей. Игроки будут проживать в специальном кампусе.

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