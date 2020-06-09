Швед не подписывал новый контракт с «Химками»

По информации «Чемпионата», защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед не подписывал новый контракт с подмосковными «Химками». Переговоры с игроком продолжаются. Напомним, ранее в испанской прессе появилась информация о том, что Швед продлил контракт с подмосковным клубом на два года.



Напомним, контракт игрока с подмосковным клубом должен был закончиться этим летом, после чего он мог стать свободным агентом.



Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляет санкт-петербургский «Зенит», а агент Шведа Обрад Фимич не исключал возвращения игрока в Национальную баскетбольную ассоциацию.



На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.

