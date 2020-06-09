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Экс-звезда «Зенита» Дженнингс может продолжить карьеру в Боснии после 1,5-летнего перерыва

Экс-звезда «Зенита» Дженнингс может продолжить карьеру в Боснии после 1,5-летнего перерыва
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Американский 30-летний разыгрывающий защитник Брэндон Дженнингс может пополнить состав клуба из Боснии «Игокеа», сообщает Eurobasket.

Последним клубом баскетболиста был питерский «Зенит», с которым он подписал контракт в августе 2018 года, а уже в ноябре покинул клуб, проведя лишь 10 встреч.

Дженнингс стал первым американским баскетболистом, попавшим в НБА через европейскую команду, начав свою профессиональную карьеру за итальянский клуб «Виртус», в составе которого он провёл один сезон. В 2009 году он был задрафтован «Милуоки Бакс» под 10-м номером. Он является автором рекорда НБА, как самый юный баскетболист, набравший за матч не менее 50 очков, отметившись 55 набранными очками в возрасте 20 лет и 52 дней. Также он выступал за такие команды, как «Детройт Пистонс», «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Вашингтон Уизардс». В общей сложности за океаном Брендан Дженнингс провел 555 матчей, набирая 14.1 очка и совершая 3 подбора и 5.7 передачи в среднем за игру.

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