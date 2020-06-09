Кущенко: Дюрант ещё не выступал за нас, Ирвинг ярко зашёл, но мы не привыкли с ним играть

Президент Единой лиги ВТБ и член совета директоров «Бруклин Нетс» Сергей Кущенко рассказал, что клуб не сможет рассчитывать на Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта после возобновления сезона НБА.

«Не думаю, что команде будет тяжело без двух своих звёзд. Во-первых, «Бруклин» ориентируется уже на следующий сезон. Во-вторых, Дюрант ещё не выступал за нас, Ирвинг ярко зашёл, но мы пока не привыкли с ним играть. Основные роли в этой доигровке будет выполнять тройка защитников Лаверт-Динуидди-Харрис плюс центровой Аллен, который очень прибавил в этом сезоне. Это трудолюбивые и в основном молодые парни, и если функциональное состояние будет в порядке, то в этом коротком турнире они могут очень ярко проявить себя», — приводят слова Кущенко «Известия».

Рестарт сезона запланирован на 31 июля. Все матчи пройдут без зрителей. Игроки будут проживать в специальном кампусе.