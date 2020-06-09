Стал известен предварительный календарь матчей плей-офф НБА

Национальная баскетбольная ассоциация определила предварительный календарь плей-офф сезона-2019/2020, его на своей странице в «Твиттере» опубликовал инсайдер портала The Athletic Шэмс Чарания.
Регулярный чемпионат возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Первый раунд плей-офф стартует 18 августа, решающие игры в каждой из конференций должны начаться 15 сентября. Две лучшие команды разыграют титул в период с 30 сентября по 12 октября в случае проведения всех семи матчей серии.
Видео доступно на странице Шэмса Чарании в «Твиттере».
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