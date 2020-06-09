Сергей Панов опроверг информацию об обыске в своём доме

Генеральный менеджер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей Панов опроверг информацию о том, что у него дома был проведён обыск в связи с уголовным делом.



«Набрал Панова. Он в присущей ему манере заметил, что «скандалы, интриги, расследования» только добавляют популярности и узнаваемости и ему, и БК «Нижний Новгород». Дело действительно есть, открыто, но обыска у него никакого не было. И клуб, и Сергей Юрьевич работают как обычно», – написал журналист Дмитрий Матеранский в своём телеграм-канале.



Ранее сообщалось, что Панов мог воспользоваться региональной программой, чтобы выписать из бюджета пять миллионов рублей на покупку жилья своему товарищу — генеральному директору баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александру Хайретдинову, который якобы тренировал призёра Олимпийских игр 2012 года баскетболиста Семёна Антонова.

В доме Сергея Панова прошёл обыск. Его допросили следователи