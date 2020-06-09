Стефен Карри впечатлился игрой однорукого китайского баскетболиста

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри опубликовал в китайской социальной сети China Plus ролик, на котором однорукий мальчик демонстрирует потрясающий дриблинг.



Мальчика зовут Чжан Цзячэн, ему сейчас 14. Он потерял правую руку в пять лет в результате несчастного случая, но это не помешало ему заниматься баскетболом. Карри оказался под впечатлением от уведенного: записал для мальчика видеообращение и попросил пользователей найти контакты юного игрока.



«Чувак, я просто хочу сказать, что ты воплощение вдохновения. Ты не принимаешь «нет» за ответ. Ты нашёл способ преодолеть себя, выйти на баскетбольную площадку и показать людям, насколько игра важна. Просто потрясающе смотреть на это. Продолжай вдохновлять всех, кто смотрит на тебя», — сказал Карри.

Видео доступно на странице CGTN в «Твиттере».