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Стефен Карри впечатлился игрой однорукого китайского баскетболиста

Стефен Карри впечатлился игрой однорукого китайского баскетболиста
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри опубликовал в китайской социальной сети China Plus ролик, на котором однорукий мальчик демонстрирует потрясающий дриблинг.

Мальчика зовут Чжан Цзячэн, ему сейчас 14. Он потерял правую руку в пять лет в результате несчастного случая, но это не помешало ему заниматься баскетболом. Карри оказался под впечатлением от уведенного: записал для мальчика видеообращение и попросил пользователей найти контакты юного игрока.

«Чувак, я просто хочу сказать, что ты воплощение вдохновения. Ты не принимаешь «нет» за ответ. Ты нашёл способ преодолеть себя, выйти на баскетбольную площадку и показать людям, насколько игра важна. Просто потрясающе смотреть на это. Продолжай вдохновлять всех, кто смотрит на тебя», — сказал Карри.

Видео доступно на странице CGTN в «Твиттере».

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