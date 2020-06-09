Генменеджер «Голден Стэйт» попал под шквал критики, заявив, что в спорте нет расизма

Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс вызвал бурную реакцию спортивных журналистов после фразы «Спорт безразличен к цвету кожи».
«Надеюсь, что спорт способен исцелить наше общество. Я люблю его за то, что он безразличен к цвету кожи и в нём нет меритократии. Тебя судят не по тому, как ты выглядишь, а по тому, как ты выступаешь», – заявил Майерс, его слова опубликовал журналист Марк Медина в «Твиттере».
После этого множество пользователей обрушились с критикой на генменеджера «Уорриорз».
«Спорт настолько безразличен к цвету кожи, что чернокожие бейсболисты создали собственную лигу, не из-за дискриминации, с которой они столкнулись, а из-за духа товарищества», – написал журналист Джереми Коэн.
«Во-первых, в спорте, без сомнений, есть расизм. Во-вторых, эту тему «Я безразличен к цвету кожи» нужно прекратить», – заявил спортивный журналист Джошуа Хау.
«Люди у власти до сих пор не имеют понятия, как им говорить на эту тему», – написал журналист Джаред Уэйд.
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