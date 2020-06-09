Седокова выпустила новый клип с Тиммой, Цоем и другими знаменитостями

Анна Седокова представила видеоклип на песню «Теплее». Премьера состоялась на YouTube-канале певицы 9 июня. В съёмках видео приняли участие возлюбленный певицы – баскетболист подмосковных «Химок» Янис Тимма, Денис Клявер, Анатолий Цой, диджей Смэш, Миша Марвин.



«Теплее! Теперь нам точно станет теплее, оттого, что наконец мы можем встречаться со своими близкими и родными! За карантин мы многое переосмыслили и научились ценить то, что у нас есть. Мы точно стали лучше и вспомнили, что такое скучать по близким, не имея возможности собраться вместе. В такой чудесный день я рада представить вам свой новый клип «Теплее».

Больше тысячи людей прислали нашей команде свои видеочаты с родными. В этом клипе столько любви, и он такой настоящий, что мне правда кажется, что это моя лучшая работа. В нём снялось более полсотни человек, и я благодарю каждого, кто прислал мне своё видео. Я вас очень люблю. Вместе теплее», — написала под видео Седокова.

Видео доступно на канале Anna Sedokova в YouTube.

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.



Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.