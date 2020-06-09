Американец из «Самары»: Путин – могущественный. Надеюсь, Трамп не останется на второй срок

Американский легионер БК «Самара» Баден Джаксен, который во время пандемии находится на родине, ответил на вопросы клубной пресс-службы, и один из них касался президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.
«Я мало знаю о политике и не слежу за ней. Но в России я слышал, что Владимир Путин – могущественный человек. Сможет ли Дональд Трамп остаться президентом на второй срок? Надеюсь, что нет. У меня нет особых мыслей по поводу Трампа, но, надеюсь, ещё на один срок он не останется», — рассказал Баден в видеоинтервью, опубликованном в YouTube.
Джаксен провёл в «Самаре» полтора сезона, помог команде выиграть Суперлигу-1, а затем и Кубок России. Баден родился в Нью-Джерси, играл за университет Северной Каролины, но большую часть профессиональной карьеры провёл вне США – в Европе и на Ближнем Востоке.
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