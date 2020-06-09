Американец из «Самары»: из-за обилия пропаганды у нас неправильное восприятие России

Американский легионер БК «Самара» Баден Джаксен ответил на вопросы клубной пресс-службы и рассказал, как он относится к жизни в России.



«Был такой момент, когда я спросил у себя: «Чёрт, как я здесь оказался?» Живя в Америке, я никогда не подумал бы, что окажусь в Самаре, в России, и это изменит мою жизнь. Из-за большого количества пропаганды у нас здесь нельзя получить правильное восприятие того, что происходит в России на самом деле.



Но в Самаре я почувствовал себя как дома. Когда приехал и увидел, насколько гостеприимные здесь люди, когда познакомился со своими одноклубниками, тренерами, болельщиками. Когда я был маленьким, в жизни бы не представил, что когда-либо окажусь в России. Но я приехал сюда и рад этому», — рассказал Баден в видеоинтервью, опубликованном в YouTube.



Джаксен провёл в «Самаре» полтора сезона, помог команде выиграть Суперлигу-1, а затем и Кубок России. Баден родился в Нью-Джерси, играл за университет Северной Каролины, но большую часть профессиональной карьеры провёл вне США – в Европе и на Ближнем Востоке.

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