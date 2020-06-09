«Начать с гепатита C». Президент ФБУ — о желании Зеленского заразиться коронавирусом

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который признался, что хотел заразиться коронавирусом, дабы на своём примере продемонстрировать гражданам страны опасность этого заболевания.

«Предлагаю Зеленскому начать с гепатита С, потом сломать себе ногу и так далее, а то — коронавирусом», — написал Бродский на своей странице в «Фейсбуке».

В настоящее время на Украине зарегистрировано более 27 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 12 тыс. заразившихся уже выздоровели, при этом зафиксировано 810 летальных исходов. На Украине провели уже несколько этапов смягчения карантина. Но чемпионат страны по баскетболу был завершён досрочно.