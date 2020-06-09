На площадке в Афинах появилась надпись в поддержку борьбы за расовое равноправие

На баскетбольной площадке в Афинах появилась надпись в поддержку борьбы за расовое равноправие. На ней написан слоган, набравший популярность в ходе протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«Мы не можем дышать. Жизнь чернокожих имеет значение», — написано на площадке.

Соответствующий твит можно увидеть на странице Eurohoops в «Твиттере».

Напомним, массовые манифестации в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20.



После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.

В последние дни акции протеста захлестнули и Европу.