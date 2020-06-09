«Нью-Йорк Никс» последним из клубов НБА высказался по поводу гибели Флойда

Пресс-служба «Нью-Йорк Никс» на официальной странице клуба в социальной сети «Твиттер» опубликовала заявление, в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

«Каждый из нас должен играть роль в создании равноправного общества, где нет места расизму, ненависти и жестокости. Мы вместе со всеми, кто поддерживает положительные изменения», — сказано в заявлении.

Отметим, что «Нью-Йорк Никс» критиковали за то, что клуб долго не выступал с заявлением по поводу ситуации в США.

Напомним, массовые манифестации в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20.



После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.