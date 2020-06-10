Все 13 клубов Единой лиги ВТБ дали согласие на участие в турнире в следующем сезоне

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что все тринадцать участников международного первенства дали своё согласие на участие в сезоне-2020/2021.

«Предварительно все клубы подтвердили своё участие в Единой лиге на сезон-2020/21. Ждём официальные заявки до 15 июня. Ближе к этой дате будет более чёткое понимание, но шансы, что мы сохраним все 13 клубов, велики.

Что касается новых участников, то принять их будет тяжело. Сейчас все находятся в состоянии неопределённости, ведь у спонсоров очень непростые времена. И когда они закончатся, сказать очень и очень сложно. Наша первостепенная задача — сохранить те команды, которые есть. Брать нового участника сейчас очень рискованно.

При этом не исключаю, что какие-то заявки на рассмотрение Совета лиги мы получим. Они есть каждый год. А дальше всё уже будет зависеть от того, насколько потенциальный участник соответствует требованиям регламента", — приводит слова Кущенко издание «Известия».