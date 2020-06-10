Расселл Уэстбрук выпустит документальный фильм о зверствах в отношении чернокожих

Разыгрывающий клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук снимет документальный фильм о расовом неравенстве, сообщает Clutch Points.

Баскетболист снимет фильм об инциденте в 1921 году в Талсе. Расовые беспорядки в Талсе считаются одним из крупнейших случаев расового насилия в истории США. Фильм планируют выпустить к 100-летию трагедии.

«Обидно, что злодеяния, которые произошли тогда, всё ещё так актуальны сегодня. Важно, чтобы мы раскрыли истории афроамериканцев в этой стране. Мы должны усилить их сейчас больше, чем когда-либо, если мы хотим добиться перемен в будущем», — приводится заявление Уэстбрука.

Напомним, массовые манифестации в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20 и в результате жестоких действий был убит.