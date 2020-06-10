«Ты изменил мир к лучшему». Чемпион НБА Джексон простился с Джорджем Флойдом

В Хьюстоне прошла церемония захоронения афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при полицейском задержании. Проститься с мужчиной пришли многие знаменитости, среди них чемпион НБА Стивен Джексон.



В последний путь Флойда провожали как национального героя, отдав ему всевозможные почести. Тело провезли по улицам города в белоснежной карете, запряжённой лошадьми такой же масти. Флойда похоронили в золотом гробу.



«50 штатов протестуют одновременно. Этот человек изменил мир. Ты изменил мир к лучшему. Я хотел бы лично поблагодарить Джорджа Флойда за его жертву, чтобы мои дети могли быть в порядке позже», — отметил в прощальной речи певец Ne-Yo, которому выпало право исполнить песню в честь Флойда.



Джексон всю церемонию провёл с дочерью Флойда. «Что мой папа сделал? Он изменил мир», — так девочка описала случившееся с её отцом.



«Джордж Флойд изменил мир к лучшему. Джордж Флойд — имя перемен… Люблю всех, кто любит всех», — сказал Джексон, его слова приводит Essentially Sports.

Фото доступно на странице World Music Awards «Твиттере».

Напомним, Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время Флойд потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.