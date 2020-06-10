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Скип Бэйлесс: Леброна будут называть коронавирусным чемпионом, если он выиграет титул

Скип Бэйлесс: Леброна будут называть коронавирусным чемпионом, если он выиграет титул
Баскетбол / НБА 0

Известный телеведущий Скип Бэйлесс рассказал, как люди могут запомнить чемпионство Леброна Джеймса и «Лос-Анджелес Лейкерс», если они возьмут титул в сезоне-2019/2020.

По его словам, четырёхмесячная пауза в значительной степени облегчила задачу Леброну, и из-за этого достижение не станет полноценным.

«Леброна будут называть коронавирусным чемпионом, если он выиграет титул. Он сделал отличную заявку на звание MVP, и вдруг неожиданно сезон остановился. Для игрока, проводящего в лиге 17-й год, это просто феноменальная возможность. Леброн смог отдохнуть и теперь поведёт команду к финишной черте», — заявил Бэйлесс в шоу Undisputed.

Регулярный чемпионат НБА возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Первый раунд плей-офф стартует 18 августа, решающие игры в каждой из конференций должны начаться 15 сентября. Две лучшие команды разыграют титул в период с 30 сентября по 12 октября в случае проведения всех семи матчей серии.

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