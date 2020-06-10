Кайл Кузма: продолжайте поднимать шумиху, протестовать и выходить на митинги

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма поделился мнением, как жителям США необходимо бороться с систематическим расизмом и жестокостью полиции.

«Продолжайте поднимать шумиху, протестовать и выходить на митинги. Продолжайте требовать перемен на улицах. Но главное перемен во время выборов», – приводит слова баскетболиста Bleacher Report в «Твиттере».

Протесты во многих городах США вызваны трагической гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Он был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20 и в результате жестоких действий полицейского убит. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.