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Гомельский: ЦСКА не имеет возможности купить любого игрока. Пример — подписание Миротича

Гомельский: ЦСКА не имеет возможности купить любого игрока. Пример — подписание Миротича
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский заявил, что у ЦСКА нет финансовых возможностей заполучить любого игрока, в отличие от конкурентов из «Барселоны».

«40 миллионов евро в ЦСКА — это зарплатная ведомость игроков и тренеров, плюс расходы на проведение УТС, плюс транспортные расходы, плюс зарплаты работников клуба. В „Барселоне“ — только зарплатная ведомость. Про „Реал“ не владею информацией. А у „Эфеса“ 24 миллиона — явно заниженная цифра.

ЦСКА действительно не имеет возможности купить любого игрока. Конкуренция слишком велика. Пример — подписание Миротича прошлым летом. „Барса“ смогла предложить игроку условия, сравнимые с НБА», — написал Гомельский в своей конференции.

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