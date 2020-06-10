Авторитетный портал включил Михайловского в число выбранных на драфте НБА — 2020

Форвард саратовского «Автодора» Никита Михайловский попал в число потенциальных кандидатов, которые будут выбраны на предстоящем драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2020 года по версии портала NetScout. Михайловский занял в списке 56-ю позицию, которая потенциально достанется «Бруклину» или «Денверу».



NetScouts входит в топ-10 самых авторитетных мок-драфтов по версии официального сайта Национальной баскетбольной ассоциации. Первое место в списке досталось Ламело Боллу.



В НБА планировали провести драфт 25 июня, но пандемия коронавируса внесла в календарь коррективы. В итоге драфт пройдёт 15 октября. Ожидается, что под первыми номерами драфта-2020 будут выбраны Энтони Эдвардс, Оби Топпин, Киллиан Хэйес, Оньека Оконгву и Ламело Болл. Брат последнего, Лонзо Болл, выступает в НБА в составе «Нью-Орлеан Пеликанс».