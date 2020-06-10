«Зенит» хочет подписать контракт с Яннисом Папапетру

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в подписании контракта с форвардом Яннисом Папапетру, сообщает в своём «твиттере» журналист Маттео Андреани.



Папапетру последние два сезона выступал в греческом «Панатинаикосе». В нынешнем сезоне Евролиги в рамках регулярного чемпионата Папапетру в среднем набирал 10,9 очка и совершал 4,1 подбора за игру.



Ранее сообщалось, что интерес к кандидатуре Папапетру проявляет «Милан».



Напомним, 9 июня владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос объявил о том, что готов продать клуб за € 25 миллионов. После объявления о досрочном завершении сезона-2019/2020 Яннакопулос вступил в открытый конфликт с руководством Евролиги и её президентом Жорди Бертомеу, назвав тех «мафиози и диктаторами».