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Находящегося под арестом за договорные матчи игрока пригласили в сборную Азербайджана

Находящегося под арестом за договорные матчи игрока пригласили в сборную Азербайджана
Баскетбол 0

Игрок сборной Азербайджана по баскетболу Амиль Гамзаев, находящийся под домашним арестом, получил приглашение принять участие в учебно-тренировочных сборах в Гёйгеле, сообщает Sputnik Азербайджан.

Гамзаев, как и бывший игрок сборной Азербайджана по футболу Джамшид Магеррамов, в настоящее время находится под следствием по делу об организации договорных матчей в первом дивизионе чемпионата Азербайджана по футболу. Оба спортсмена находятся под домашним арестом.

Сообщается, что баскетболист сам обратился к следственным органам с просьбой отпустить его вместе с командой в Гёйгель.

Как сообщил главный тренер сборной Самит Нурузаде, пока неизвестно, примет ли Гамзаев участие в тренировках со сборной страны.

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