Находящегося под арестом за договорные матчи игрока пригласили в сборную Азербайджана
Игрок сборной Азербайджана по баскетболу Амиль Гамзаев, находящийся под домашним арестом, получил приглашение принять участие в учебно-тренировочных сборах в Гёйгеле, сообщает Sputnik Азербайджан.
Гамзаев, как и бывший игрок сборной Азербайджана по футболу Джамшид Магеррамов, в настоящее время находится под следствием по делу об организации договорных матчей в первом дивизионе чемпионата Азербайджана по футболу. Оба спортсмена находятся под домашним арестом.
Сообщается, что баскетболист сам обратился к следственным органам с просьбой отпустить его вместе с командой в Гёйгель.
Как сообщил главный тренер сборной Самит Нурузаде, пока неизвестно, примет ли Гамзаев участие в тренировках со сборной страны.
- 11 июня 2020
-
00:49
- 10 июня 2020
-
23:57
-
22:11
-
21:28
-
20:58
-
19:50
-
19:10
-
17:26
-
16:55
-
14:49
-
14:13
-
12:31
-
11:16
-
10:01
-
09:38
-
07:31
-
00:33
-
00:20
- 9 июня 2020
-
22:45
-
21:51
-
20:51
-
19:15
-
18:33
-
17:38
-
16:23
-
16:15
-
16:03
-
15:46
-
15:27
-
15:00
-
14:19
-
13:43
-
13:19
-
12:32
-
10:23
Партнерский контент