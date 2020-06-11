Находящегося под арестом за договорные матчи игрока пригласили в сборную Азербайджана

Игрок сборной Азербайджана по баскетболу Амиль Гамзаев, находящийся под домашним арестом, получил приглашение принять участие в учебно-тренировочных сборах в Гёйгеле, сообщает Sputnik Азербайджан.



Гамзаев, как и бывший игрок сборной Азербайджана по футболу Джамшид Магеррамов, в настоящее время находится под следствием по делу об организации договорных матчей в первом дивизионе чемпионата Азербайджана по футболу. Оба спортсмена находятся под домашним арестом.



Сообщается, что баскетболист сам обратился к следственным органам с просьбой отпустить его вместе с командой в Гёйгель.



Как сообщил главный тренер сборной Самит Нурузаде, пока неизвестно, примет ли Гамзаев участие в тренировках со сборной страны.