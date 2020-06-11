Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Томас Бах: НБА не заинтересована в том, чтобы игроки не выступили на ОИ-2021 в Токио

Томас Бах: НБА не заинтересована в том, чтобы игроки не выступили на ОИ-2021 в Токио
Баскетбол / НБА 0

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал журналистам во время телефонной конференции, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не заинтересована в конфликте календарей, который может помешать игрокам выступить на Олимпийских играх в Токио в 2022 году.

«Мы общаемся с Международной федерацией баскетбола (FIBA), они общаются с НБА. Насколько я знаю, НБА не заинтересована в том, чтобы случился конфликт календарей, из-за чего игроки лиги не смогут участвовать в Играх в Токио», — приводит слова Баха «Р-Спорт».

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции Олимпийские игры, которые изначально планировалось провести с 24 июля по 9 августа 2020 года, перенесли на те же даты 2021 года.

Президент МОК объяснил, почему Олимпиаду нельзя будет перенести ещё раз
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020