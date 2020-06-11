Томас Бах: НБА не заинтересована в том, чтобы игроки не выступили на ОИ-2021 в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал журналистам во время телефонной конференции, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не заинтересована в конфликте календарей, который может помешать игрокам выступить на Олимпийских играх в Токио в 2022 году.

«Мы общаемся с Международной федерацией баскетбола (FIBA), они общаются с НБА. Насколько я знаю, НБА не заинтересована в том, чтобы случился конфликт календарей, из-за чего игроки лиги не смогут участвовать в Играх в Токио», — приводит слова Баха «Р-Спорт».

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции Олимпийские игры, которые изначально планировалось провести с 24 июля по 9 августа 2020 года, перенесли на те же даты 2021 года.