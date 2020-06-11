«Зенит» подпишет соглашение с защитником Захаровым

В ближайшее время «Зенит» объявит о подписании контракта с атакующим защитником Денисом Захаровым.



«Денис покинул «Енисей» по окончании контракта и следующий сезон проведёт в «Зените». Все вопросы уже согласованы сторонами, в ближайшие дни об этом объявят официально», — приводят слова источника в клубе «Известия».



В прошлом сезоне Захаров в составе «Енисея» показал свою лучшую результативность в Единой лиге ВТБ. В среднем он набирал по 11,8 очка, а также совершал по 2,4 подбора и 2,1 передачи за 25 минут на паркете.



В 2016 году Захаров уже уходил из «Енисея» — в «Локомотив-Кубань», но не сумел закрепиться в новом клубе и вернулся в Красноярск. Также он выступал за «Нижний Новгород» и московское «Динамо».

«Зенит» хочет подписать контракт с Яннисом Папапетру