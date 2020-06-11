Елевич: если Швед уедет в Китай, это будет потеря не только для «Химок», но и для сборной

Бывший главный тренер «Химок» и сборной России Сергей Елевич прокомментировал интерес к защитнику подмосковной команды Алексею Шведу со стороны китайских клубов.



«Конечно, российский и китайский баскетбол, если сравнивать уровень, — две совершенно разные вещи. Но где играть, определяет уже сам баскетболист. Все понимают, что в Китае платят очень хорошие деньги, а Шведу уже за 30. Четыре-пять лет Алексей, наверное, ещё поиграет, а потом придётся завершать карьеру. Понятно, что пока он определяется со своим будущим, но я всё-таки очень хотел бы видеть его в «Химках». Потому что за последнее время он очень вырос с точки зрения продуктивности. Помимо того что Швед забивает, он ещё может и сделать хорошую передачу. Поэтому, конечно, моё большое желание, чтобы он продолжил выступать за подмосковный клуб. Кроме того, Алексей прижился в «Химках», он играет здесь много лет.



В нынешней ситуации решение, мне кажется, немало будет зависеть от агента. Потому что игроки прислушиваются к их мнению. Конечно же, и то, что предложат Шведу «Химки», во многом будет тоже определяющим фактором. Я не влезаю в политику клуба и не знаю, будет ли он играть за химчан, но, моё мнение, наш чемпионат повыше. Само собой, Евролига — очень сильный турнир. Сильнейший после НБА. В Китае ничего подобного нет. Если Алексей останется здесь, он и в сборной тогда будет. Это очень хорошо. А поедет в Китай — для национальной команды это станет проблемой: трудно всё будет контролировать на таком расстоянии. Приезжать оттуда не так-то просто. Мы его тогда точно не увидим. И это будет не только потеря для «Химок», но и для сборной», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

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