Голубков: чемпионский титул «Химок» в Единой лиге ВТБ не за горами

Президент «Химок» Дмитрий Голубков выразил уверенность, что его клуб в ближайшее время выиграет Единую лигу ВТБ.
«На сезон-2019/2020 мы собрали один из самых сильных и перспективных составов за всю историю существования клуба. Игровой год получился очень интригующим, и мне, как и всем болельщикам, очень хотелось бы узнать, чем же он для нас мог завершиться. Но получилось так, как получилось. Надеюсь, принятые решения послужат стимулом для развития баскетбола в России и укрепят его престиж на европейской арене.
Результатами, которые были на момент прекращения сезона, я доволен, можно сказать, что задачи были выполнены. И тот факт, что мы занимали такие высокие позиции, даёт нам уверенность, что клуб на правильном пути, и чемпионский титул Единой лиги ВТБ не за горами», — приводит слова Голубкова официальный сайт «Химок».
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