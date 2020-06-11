НБА позволит игрокам отказаться от возобновления сезона без последствий

НБА совместно с профсоюзом игроков лиги разработали план, который позволит баскетболистам отказаться от возобновления сезона-2019\2020 без каких-либо штрафных санкций, сообщает ESPN.
За последние сутки от 40 до 50 игроков НБА обсуждали нежелание завершать сезон в Орландо, но пока никто из них не обратился с официальным заявлением об отказе в профсоюз.
По плану НБА в случае отказа выходить на площадку игроки просто не получат гонорары за пропущенные матчи.
В качестве причин не продолжать сезон игроки называют разные причины, включая семейные обстоятельства, невозможность покидать кампус «Диснейуорлд», пандемию коронавируса, а также политическую ситуацию в США. При этом сообщается, что скорее всего речь идёт о баскетболистах команд, которые уже ни на что не претендуют в этом сезоне.
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