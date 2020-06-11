В Единой лиге ВТБ будет играть брат Уилла Клайберна

Младший брат звезды московского ЦСКА Уилла Клайберна – Кристофер продолжит выступления в Единой лиге ВТБ в составе «Цмоки-Минск». Об этом сообщил известный агент Мишко Разнатович.
«Для такой важной европейской лиги, как Лига ВТБ, одного Клайберна недостаточно. Итак, Кристофер Клайберн, который в прошлом году выступал в Польше, подписал контракт с «Цмоки-Минск», — написал Разнатович на своей странице в «Твиттере».
Кристофер Клайберн не был выбран на драфте-2019 в НБА. Он сыграл за «Милуоки Бакс» в Летней лиге, а сезон-2019/2020 провёл в составе польского клуба «Астория Быдгощ», в среднем набирая 15,3 очка и делая 4,6 подбора.
«Цмоки-Минск» на момент остановки сезона-2019/2020 занимал 13-е место в Единой лиге ВТБ. Команда в 19 матча одержала 4 победы.
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