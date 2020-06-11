Гомельский: я бы подумал о приглашении в ЦСКА Веселы, но не де Коло
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика, который поинтересовался мнением специалиста о возможном возвращении Нандо де Коло из «Фенербахче» в ЦСКА.
«Менеджмент клуба „Фенербахче“ предпочёл жить в долг. Сейчас кризис из-за пандемии. Плюс Турция испытывает потребность в дополнительном финансировании армии. Рассчитывать на то, что у клуба появятся новые спонсоры, не приходится. Я бы подумал о возможном приглашении Веселы, но не де Коло», — написал Гомельский в своей конференции.
Де Коло выигрывал Евролигу в 2016 и 2019 годах в составе ЦСКА. В 2016 году французский баскетболист был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» турнира. С лета 2019 года Нандо выступает за турецкий «Фенербахче».
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