Брат Янниса Адетокунбо получил предложение из Литвы
Литовский «Ритас» предложил контракт лёгкому форварду Алексу Адетокунбо — брату лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, сообщает Eurohoops.
Как отмечает издание, Алекс остался доволен презентацией, но шансы на его переход в «Ритас» оцениваются невысоко. Молодой баскетболист рассматривает множество вариантов среди европейских клубов на следующий сезон.
17-летний Адетокунбо завершил выступления за команду Dominican High School. Ранее он заявил, что, несмотря на предложения из NCAA, хочет начать выстраивать карьеру именно в Европе, чтобы затем перебраться в НБА.
Накануне «Ритас» на своём официальном сайте объявил о назначении главным тренером команды Дональдаса Кайриса, который ранее покинул саратовский «Автодор».
Экс-тренер «Автодора» Кайрис подписал трёхлетний контракт с литовским «Ритасом»
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