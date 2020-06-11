Брат Янниса Адетокунбо получил предложение из Литвы

Литовский «Ритас» предложил контракт лёгкому форварду Алексу Адетокунбо — брату лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, сообщает Eurohoops.

Как отмечает издание, Алекс остался доволен презентацией, но шансы на его переход в «Ритас» оцениваются невысоко. Молодой баскетболист рассматривает множество вариантов среди европейских клубов на следующий сезон.

17-летний Адетокунбо завершил выступления за команду Dominican High School. Ранее он заявил, что, несмотря на предложения из NCAA, хочет начать выстраивать карьеру именно в Европе, чтобы затем перебраться в НБА.



Накануне «Ритас» на своём официальном сайте объявил о назначении главным тренером команды Дональдаса Кайриса, который ранее покинул саратовский «Автодор».