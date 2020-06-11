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Астахов прояснил ситуацию с продлением Шведа

Астахов прояснил ситуацию с продлением Шведа
Баскетбол / Евролига 0

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал слухи, касающиеся нового контракта с защитником Алексеем Шведом.

Действующее соглашение Шведа с «Химками» истекает летом 2020 года. Некоторые источники сообщили, что стороны договорились о новом контракте.

«Всё, что сейчас появляется в прессе, — это просто мнения, которые доносятся с разных сторон. На данный момент мы занимаемся формированием бюджета на следующий сезон. Когда поймём каким он будет, начнём работать по контрактам игроков, которые нас интересуют», — приводит слова Астахова ТАСС.

На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, 2,7 подбора и 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.

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