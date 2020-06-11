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Еврокубок увеличил представительство для российских команд на следующий сезон

Еврокубок увеличил представительство для российских команд на следующий сезон
Баскетбол / Еврокубок 0

Руководство Еврокубка приняло решение выделить три слота для команд Единой лиги ВТБ на сезон-2020/2021, сообщает Eurohoops. Напомним, в минувшем сезоне в турнире участвовали только две команды из Единой лиги ВТБ — УНИКС и «Локомотив-Кубань».

Кроме того, в составе участников турнира образовалось два свободных места для команд из Турции — ранее «Галатасарай» и «Тофаш» приняли решение перейти в Лигу чемпионов.

Напомним, гарантированное место в следующем сезоне в составе участников имеет УНИКС — казанский клуб дошёл до четвертьфинала турнира, а именно на этой стадии сезон и был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Все команды, которые дошли до четвертьфинала, получили гарантированную квоту на следующий сезон. Состав участников Еврокубка сезона-2020/2021 будет определён 15 июня.

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