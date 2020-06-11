Активист: Леброна волнуют только деньги, а не права человека. Лицемер

Активист из Гонконга Джошуа Вонг жёстко раскритиковал лидера клуба Национально баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за организацию группы «Больше, чем просто голос» в поддержку чернокожих избирателей в США.



«Важно защищать демократию, но Леброн громко говорит только в США. О Китае при этом он не только молчит, но и затыкает других. Он называл Дэрила Мори неосведомлённым за то, что тот поддерживал Гонконг. Его волнуют только деньги, а не права человека. Он лицемер», — приводит слова Вонга Bloomberg.



Напомним, в прошлом году генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори поддержал протесты в Гонконге, после чего оказался под огнём критики. Леброн Джеймс заявил, что Мори не знал о последствиях своей позиции.