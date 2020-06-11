Тараканов — об интересе к Шведу в Китае: спекуляции, чтобы повысить цену на игрока
Олимпийский чемпион Сеула-1988 Сергей Тараканов поделился мыслями о будущем лидера «Химок» Алексее Шведе. Тараканов не верит, что игроком интересуются в Китае, и убеждён, что Швед и дальше будет защищать цвета команды из Московской области.
«Это спекуляции и вбросы, чтобы повысить цену на игрока. Это вопрос переговоров, в Китае платят огромные деньги, но у него и так был контракт хороший, миллионы. Уверен, Швед останется в «Химках» как минимум на два года», — приводит слова Тараканова «Матч ТВ».
Напомним, не раз появлялись слухи, что Алексей Швед рассматривает возможность возвращения в НБА. Он провёл в США три года, успев поиграть в составе «Миннесоты Тимбервулвз», «Филадельфии Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».
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