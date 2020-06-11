Коби Брайант посмертно награждён премией «Эмми»

Легендарный экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант посмертно получил престижную премию «Эмми», сообщает официальный сайт Американской телевизионной академии. Брайант награждён за вклад в развитие Лос-Анджелеса. Официальная церемонию присуждения награды состоится 18 июля.

«Телевизионная академия с радостью сообщает, что легенда баскетбола и филантроп Коби Брайант получил награду „Эмми“», — сказано в сообщении организации на странице в «Твиттере».

Соответствующий пост можно увидеть на странице академии в социальной сети.

Напомним, Коби Брайант погиб в январе нынешнего года в результате крушению вертолёта близ города Калабасас (штат Калифорния США). С ним погибла его дочь Джианна и ещё семь человек, находившихся на борту.