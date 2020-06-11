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Моня оценил шансы сборной России выиграть ещё одно золото на международном уровне

Моня оценил шансы сборной России выиграть ещё одно золото на международном уровне
Баскетбол / Сборная России 0

Ветеран российского баскетбола форвард «Химок» Сергей Моня оценил перспективы сборной России завоевать золото на одном из международных турниров, а также признался, что не так давно получал приглашение вернуться в национальную команду, но был вынужден отказаться.

«Всё зависит от ребят из юношеских и молодёжных команд. Если они и правда будут отдавать себя, то всё у них получится и в клубах, и в сборной. Буду двумя руками за.

Что касается меня, принял решение уступить дорогу молодым. У меня уже накопились разные болячки, и по-прежнему проводить всё лето в сборной, а потом возвращаться в клуб было уже проблематично. С возрастом стали иначе восприниматься нагрузки, поэтому пришлось отказаться от национальной команды. Потом был момент, когда ещё «Химки» возглавлял Душко Иванович, у меня был разговор с Сергеем Базаревичем. Он спросил: «Не хочешь в сборную?» А я ответил: «Нет, лучше на две недели больше отдохну и подготовлюсь к сборам с Ивановичем», — приводит слова Мони «Команда России».

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