В Единой лиге ВТБ планируют начать сезон в сентябре

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, что руководство турнира уже работает над календарём нового сезона. По её словам, регулярный чемпионат может начаться раньше привычных дат.

«Мы работаем над новым календарём, но для того, чтобы сказать точные даты, нам нужно получить официальный календарь ФИБА и Евролиги, он будет в середине июня. Примерно могу сказать, что мы планируем начать сезон пораньше, чем в предыдущие годы, в конце сентября.

Мы бы очень хотели, чтобы сезон начался с полными трибунами, с болельщиками, но не могу сказать, что будет через несколько месяцев. Мы следим за ситуацией и будем внимательно следовать указаниям касательно безопасности всех людей, кто будет присутствовать на матче.

Одна из идей, если зрителей не допустят на трибуны, во время первого матча, матча-открытия — большой экран на паркинге, пригласить болельщиков на своих автомобилях, чтобы они смотрели матч на экране. До 15 июня клубы должны нам отправить заявки на участие в следующем сезоне, от большинства клубов мы заявки уже получили", — приводит слова Корстин «Матч ТВ».