Кроуфорд и Джей Ар Смит будут доступны для подписания перед возобновлением сезона НБА

Ветераны НБА 40-летний Джамал Кроуфорд и 34-летний Джей Ар Смит могут подписать контракты с клубами лиги перед возобновлением сезона, сообщает Clutch Points.

Так как Кроуфорд и Смит не подписывали соглашений с клубами НБА в текущем сезонне, они имеют право принять участие в возобновляемом турнире в Орландо. Обоих игроков, вероятно, будут связывать с переходом в «Лос-Анджелес Лейкерс», поскольку они всегда находятся в центре внимания.

Джамал Кроуфорд играл за «Финикс Санс» в сезоне-2018/2019. Он участвовал в 64 играх и набирал в среднем 7,9 очка, совершал 1,3 подбора и 3,6 передачи при точности 39,7% в площади, 33,2% за пределами дуги и 84,5% с линии штрафного броска. В апреле 2019 года ему удалось набрать 51 очко в игре с «Даллас Маверикс».

Между тем, в прошлом сезоне Джей Ар Смит сыграл только в 11 играх за «Кливленд Кавальерс». Смит набирал 6,7 очков при бросках из глубины, имея точность 30,8%.