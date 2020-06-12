Производитель показал, как будет выглядеть баскетбольный мяч, посвящённый Коби Брайанту
Всемирно известный производитель спортивных товаров Spalding выпустит специальный мяч в честь легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.
Фото мяча, стилизованного под змеиную кожу, опубликовал в социальной сети журналист ESPN Ник Де Паула. Он поступит в продажу уже 15 июня. Также на мяч будет нанесён автограф Брайанта.
Фото доступно на странице Ника Де Паулы в «Твиттере».
Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.
Коби Брайант посмертно награждён премией «Эмми»
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