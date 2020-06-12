Игрок «Сан-Антонио» подвергся сексуальному насилию в детстве

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» Лонни Уокер рассказал, что решил избавиться от своей знаменитой прически, так как она напоминает ему о сексуальном насилии, которому он подвергался в детстве.

«Я стал отращивать такую прическу в пятом классе, потому что для меня это было маскировкой. Лето того года я провёл в широком кругу семьи. Некоторые, не стану называть имена, проводили рядом со мной больше времени. Я подвергался сексуальным домогательствам, изнасилованиям, оскорблениям, даже привык к этому, потому что в таком возрасте вы просто не знаете, что к чему. Я был наивным пареньком, который не знал, что такое настоящий мир.

У меня была мысль, что мои волосы – это то, что я могу контролировать. Причёска зависела от меня, это было моё. В этом факте я находил уверенность. В последнее время у меня всё складывалось не лучшим образом. Та история всплывала у меня в голове, вернули старые демоны. Из-за этого вируса я начал по-настоящему смотреть на себя в зеркало и видеть, кем я действительно был.

И всё же я нашёл мир и внутреннее счастье в своём жизненном путешествии. Я прощаю всех, даже людей, которые этого не заслуживают. Почему? Потому что это балласт.

Моя причёска была чем-то большим. Мои волосы были маской, скрывающей незащищённость. Но сейчас лучшее время, чтобы распрощаться с прошлым. Я избавился от него умственно, эмоционально, физически и духовно. В жизни всегда будет непросто. Надо играть теми картами, которые получил, и пытаться собрать выигрышную комбинацию. И если вы проиграли, то ещё ничего не потеряно», – написал баскетболист на своей странице в «Инстаграме».