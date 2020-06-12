ЦСКА-2 возглавит иностранный тренер

Московский ЦСКА определился с новым тренером второй команды, им станет бывший ассистент Зорана Лукича по «Нижнему Новгороду» Предраг Бадняревич, утверждает журналист «Известий» Тимур Ганеев



«С ЦСКА-2, выступающем в Суперлиге-1, будет работать опытный иностранный специалист. Официально его имя объявят на следующей неделе. Речь про сербского тренера Предрага Бадняревича. Был ассистентом Зорана Лукича в «Нижнем Новгороде». Его самый знаменитый воспитанник — Предраг Стоякович», — написал Ганеев на своей странице в «Твиттере».



При этом «ЦСКА-Юниор» возглавит Александр Герасимов. Последние три года он тренировал «Химки-2», в сезоне-2018/2019 выиграв чемпионат молодёжной Лиги ВТБ.



Тренеры молодёжного проекта ЦСКА Виктор Бережной, Андрей Мальцев и Максим Шарафан покинули клуб в середине мая.