«Чего ещё вы хотите от нас?!» Леброн призвал к расовой справедливости

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает активно поддерживать борьбу за расовую справедливость в США. В «Инстаграме» он опубликовал селфи в футболке с надписью «Равенство».
«Чего ещё вы хотите от нас!?» – гласит подпись к фото.
Фото доступно на странице Леброна в «Инстаграме».
Также Леброн объявил, что запустит новую группу, нацеленную на защиту избирательных прав афроамериканского сообщества, под названием «Больше чем голос».
«Из-за всего, что происходит, люди наконец начинают нас слушать. Мы чувствуем, что получаем отклик и внимание. Это время для нас, чтобы наконец изменить ситуацию. Да, мы хотим, чтобы вы вышли и проголосовали, поэтому подготовим программу. Мы собираемся дать людям представление о том, как голосовать, о том, как власти мешают настоящему волеизъявлению людей», — приводит слова Леброна Fadeaway World.
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