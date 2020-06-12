«Чего ещё вы хотите от нас?!» Леброн призвал к расовой справедливости

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает активно поддерживать борьбу за расовую справедливость в США. В «Инстаграме» он опубликовал селфи в футболке с надписью «Равенство».

«Чего ещё вы хотите от нас!?» – гласит подпись к фото.

Фото доступно на странице Леброна в «Инстаграме».

Также Леброн объявил, что запустит новую группу, нацеленную на защиту избирательных прав афроамериканского сообщества, под названием «Больше чем голос».

«Из-за всего, что происходит, люди наконец начинают нас слушать. Мы чувствуем, что получаем отклик и внимание. Это время для нас, чтобы наконец изменить ситуацию. Да, мы хотим, чтобы вы вышли и проголосовали, поэтому подготовим программу. Мы собираемся дать людям представление о том, как голосовать, о том, как власти мешают настоящему волеизъявлению людей», — приводит слова Леброна Fadeaway World.