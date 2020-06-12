Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Барселона» и «Милан» конкурируют за подписание Алексея Шведа

«Барселона» и «Милан» конкурируют за подписание Алексея Шведа
Баскетбол / Евролига 0

Итальянский «Милан» и испанская «Барселона» вступили в борьбу за приобретение лидера «Химок» Алексея Шведа, утверждает News.ru. Кроме того, высокие финансовые условия игроку предлагают клубы в Китае.

Контракт игрока с подмосковным клубом должен закончиться этим летом, после чего он может стать свободным агентом. Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляет санкт-петербургский «Зенит», а агент Алексея Обрад Фимич не исключал возвращения игрока в Национальную баскетбольную ассоциацию.

На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020