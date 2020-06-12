НБА представила обновлённое расписание рестарта сезона

Руководство НБА продолжает работать над деталями возобновления сезона. Сегодня, 12 июня, было представлено расписание рестарта сезона-2019/2020, сообщает Hoops Rumors.

Так, тренировочный лагерь пройдёт с 9 по 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа. Уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.

Напомним, оставшаяся часть сезона пройдёт в Орландо (штат Флорида, США). Матчи пройдут без зрителей. Сезон НБА был приостановлен в середине марта.