НБА представила обновлённое расписание рестарта сезона
Руководство НБА продолжает работать над деталями возобновления сезона. Сегодня, 12 июня, было представлено расписание рестарта сезона-2019/2020, сообщает Hoops Rumors.
Так, тренировочный лагерь пройдёт с 9 по 29 июля. Последние матчи регулярного чемпионата состоятся с 30 июля по 14 августа. Уже 17 августа начнутся матчи плей-офф. Ожидается, что полуфиналы конференций будут сыграны с 31 августа по 13 сентября. Финальные серии в Западных и Восточных конференциях пройдут в течение двух недель — с 15 по 28 сентября. Наконец, финальная серия НБА запланирована на 30 сентября — 13 октября.
Напомним, оставшаяся часть сезона пройдёт в Орландо (штат Флорида, США). Матчи пройдут без зрителей. Сезон НБА был приостановлен в середине марта.
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