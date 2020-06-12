В ЦСКА подтвердили назначение Бадняревича на пост главного тренера дублирующей команды

57-летний Предраг Бадняревич назначен на пост главного тренера ЦСКА-2, сообщает официальный сайт ЦСКА. Специалист обладает опытом работы на разных уровнях и в разных странах.
Помимо родной Сербии тренировал команды в Греции, Египте, Румынии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Тунисе, Бахрейне. Самым известным воспитанником является прославленный снайпер чемпион НБА в составе «Далласа» Предраг Стоякович, с которым тренер работал сначала в «Црвене Звезде», а затем в греческом ПАОКе. С 2017 по 2019 год Бадняревич входил в штаб «Нижнего Новгорода».
Его помощником станет 44-летний Александр Гусев, длительное время работавший с молодёжными командами в Тольятти и Самаре, а в 2018-м входивший в штаб кадетской (U16) сборной на чемпионате Европы.
Главным тренером «ЦСКА-Юниора» станет Александр Герасимов.
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