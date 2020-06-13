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Захар Пашутин возглавит «Локомотив-Кубань»-2, его брат тренирует главную команду «Локо»

Захар Пашутин возглавит «Локомотив-Кубань»-2, его брат тренирует главную команду «Локо»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Известный специалист Захар Пашутин определился с новым местом работы. Тренер возглавит «Локомотив-Кубань»-2, сообщает издание «Известия».

«Все детали контракта Захара Пашутина уже согласованы. Он будет работать с молодёжным составом «Локо», на который руководители коллектива делают серьёзную ставку», — рассказал источник из краснодарского клуба.

46-летний Захар Пашутин в качестве тренера успел поработать ассистентом Евгения Пашутина в «Локомотиве-Кубань» (2012–2014) и сборной России, а также возглавлял команды «Россия», фарм-клуб «Химок» и петербургский «Спартак». С последним Пашутин выиграл серебро Суперлиги-2018/2019.

«Локомотив-Кубань»-2 выступает в Молодёжной лиге ВТБ. Напомним, что главную краснодарскую команду возглавляет родной брат Захара Пашутина — Евгений.

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